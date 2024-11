Man (48) overleden na steekpartij op straat in Vlissingen, een persoon aangehouden

In Vlissingen is afgelopen nacht een 48-jarige man om het leven gekomen, vermoedelijk door een steekpartij. De politie werd rond middernacht gealarmeerd en vond het slachtoffer op de stoep voor een woning aan de Kasteelstraat. Ondanks de inzet van ambulances en een traumahelikopter overleed de man zonder vaste woon-verblijfplaats ter plekke, aldus de politie. Er is in de buurt een verdachte aangehouden.

De politie heeft meteen een groot onderzoek opgezet en een deel van de Kasteelstraat afgezet voor sporenonderzoek. Rond 01.15 uur werden zwarte schermen geplaatst om de plaats delict af te schermen. Ook een surveillance-eenheid van de marechaussee is aanwezig om de politie te ondersteunen.

Een politiewoordvoerder laat via sociale media weten dat het slachtoffer vermoedelijk is neergestoken. "We doen momenteel onderzoek naar zijn dood en de omstandigheden rond het incident." Ongeveer anderhalf uur na de eerste melding, werd een verdachte op de Bosjeslaan aangehouden, zijn betrokkenheid bij de steekpartij wordt nog onderzocht.