Dode man gevonden in woning in Limburgse Beek, mogelijk misdrijf

In het Limburgse Beek is een overleden man (34) aangetroffen in een woning. De politie houdt sterk rekening met een misdrijf, meldt de politie. In de buurt wordt momenteel onderzoek gedaan.

De politie ontving vrijdagavond rond 21.00 uur een melding dat de overleden persoon was gevonden in een woning aan de Frans Erensstraat.

De politie doet onderzoek. Ze hebben met buurtbewoners gesproken en zijn op zoek naar getuigen

Hart van Nederland / ANP