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Buurt Sprang-Capelle geschokt om vondst dode vrouw, onderzoek gaat door

Crime

Vandaag, 16:43

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Nog altijd is de politie volop bezig met het onderzoek in de zaak rond de vondst van de dode vrouw in Sprang-Capelle. Het levenloze lichaam werd maandagochtend in een woning aan de Kaardebol aangetroffen. Buren reageren geschokt.

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat het onderzoek zeker nog maandagavond en dinsdagochtend zal plaatsvinden. Naar verwachting kunnen ze dinsdagmiddag meer informatie delen met de buitenwereld, "alle scenario's liggen nog open".

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De buren kunnen ondertussen niet geloven wat er gebeurd is. Hun reacties zie je in bovenstaande video.

Door Daniël Bom

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