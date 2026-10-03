Dode door schietpartij in Amsterdam, nog niemand aangehouden

Bij een schietpartij in Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon om het leven gekomen. Er is nog niemand aangehouden, meldt de politie.

Het schietincident gebeurde even na 02.30 uur op de Amstelveenseweg. Meerdere politie-eenheden en ambulances kwamen ter plaatse. Ook werd er een traumateam opgeroepen, meldt een correspondent ter plaatse.

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Politie 'zit er bovenop'

Over de identiteit van het slachtoffer is op dit moment nog niets bekend. Ook kan de politie nog niets zeggen over wat er precies aan de schietpartij voorafging. De politie doet onderzoek naar de dodelijke schietpartij. "De recherche zit er bovenop", laat een woordvoerder weten.