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Dode schapen gevonden, man (38) daarna betrapt op doden kippen en kuikens

Crime

Vandaag, 14:39

Een 38-jarige man is zaterdagochtend betrapt op het doden van kippen en kuikens in een landelijk gebied in Amsterdam-Oost. Een dag daarvoor werden twee dode schapen gevonden. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland na berichtgeving van De Telegraaf.

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Of de man uit Zaandam iets te maken heeft met de dode schapen, wordt nog onderzocht. De man is zaterdag direct aangehouden en zondag weer heengezonden, aldus de woordvoerder. De man heeft een gebiedsverbod gekregen en krijgt nu "passende zorg". Volgens de krant gaat het om een verwarde man. De woordvoerder kan dat niet bevestigen.

Verward gedrag

Volgens De Telegraaf was de man betrapt in een gebied bij de Jan Vroegopsingel, bij Natuur Tuinpark Amstelsingel. Buurtbewoners zeggen tegen de krant dat de verdachte verward gedrag vertoond. Hij zou kuikentjes hebben vertrapt.

In bovenstaande video leggen we je uit welke straffen er allemaal zijn in Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland
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