Dode na woningbrand Valthermond, gewonde man (35) aangehouden

Bij een woningbrand in het Drentse Valthermond is maandagavond iemand om het leven gekomen. Daarnaast raakte er ook een 35-jarige man uit Emmen lichtgewond, hij is aanhouden en overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens de brand waren er ook meerdere explosies te horen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet daarom onderzoek.

De melding dat er onraad was bij de woning aan het Zuiderdiep kwam rond 19.35 uur binnen bij de hulpdiensten. Volgens de politie is het mogelijk dat de brand ontstaan is door een explosie. Ook tijdens de brand waren er meerdere knallen te horen. In de omgeving werden meerdere woningen ontruimd vanwege de veiligheid.

Om de vlammen beter te kunnen bestrijden heeft de brandweer een hoogwerker laten aanrukken om met een kettingzaag een gat in het dak te maken.

Onderzoek

In de woning werd een levenloos lichaam aangetroffen. De politie doet nog onderzoek naar de identiteit. Een tweede slachtoffer, de man uit Emmen, werd in de nabije omgeving gevonden. Hij was gewond maar aanspreekbaar, aldus de politie. Na zijn aanhouding is hij naar het ziekenhuis gebracht, wat hij precies met het voorval te maken heeft onderzoekt de politie nog.

Na het onderzoek van de EOD zal de Forensische Opsporing de woning gaan doorzoeken naar mogelijke sporen en deze veiligstellen. De politie roept getuigen op met tips te komen, bijvoorbeeld via 0900-8844.