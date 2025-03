Dode man in huis Amsterdam-Zuid, politie pakt twee verdachten op

In een huis aan de Herculesstraat in Amsterdam-Zuid is vrijdagmiddag het lichaam van een overleden man aangetroffen. Het slachtoffer, een 40-jarige man die niet uit Amsterdam komt, woonde niet op het adres.

De politie heeft twee verdachten aangehouden in verband met zijn dood. Het gaat om twee mannen van 58 jaar. Eén van hen woont in de woning waar de man werd gevonden, de ander heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Wat hun exacte rol is en wat de aanleiding was voor het incident, is nog onduidelijk. De politie doet verder onderzoek, waaronder naar de relatie tussen de betrokkenen.