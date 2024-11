Dode hond met zware verwondingen aan hals en kop gevonden in bos Almere

In Almere Buiten is vorige week dinsdag een dode hond aangetroffen in het bos langs de Trekweg. Het dier had ernstige verwondingen aan de hals en kop. Dat meldt de politie dinsdag. De dierenpolitie Almere Buiten onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden.

Het gaat om een jonge hond, vermoedelijk een kruising tussen een Stafford en een Bully, met een bruine tot donkerbruine kortharige vacht en witte pootjes. Het dier was naar schatting anderhalf tot twee jaar oud. De politie vermoedt dat de hond mogelijk al eerder in het bos is gedumpt.

In november vorig jaar werden twee honden gedumpt bij een veerboot op Ameland (zie bovenstaande video).

Getuigen gezocht

Wie meer weet over deze gruwelijke vondst of het dier heeft gezien, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de dierenpolitie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.