Dode en gewonde bij schietpartij in B&B van FDF-voorman Mark van den Oever

Bij een schietpartij in Wanroij (Noord-Brabant) is een persoon overleden en raakte een ander gewond. Het incident vond plaats in een woning aan de Lamperen. De gewonde is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het schietincident gebeurde in een boerderij met bed and breakfast die eigendom is van Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever. Van den Oever woont er zelf niet, maar verhuurt de kamers.

Volgens De Telegraaf zou het gaan om een persoonlijk drama, waarbij een man zijn ex zou hebben neergeschoten en vervolgens zichzelf mogelijk van het leven hebben beroofd. Van den Oever zegt daarover op Facebook: "We hopen dat Nina snel herstelt! Marc was ernstig ziek. De kanker was recentelijk teruggekomen. Hij wou niet meer behandeld worden, desondanks zou woensdag de behandeling beginnen."

De politie heeft over de identiteit van de betrokkenen nog niets bekendgemaakt. "Op dit moment houden we alle scenario’s open", schrijft de politie op X over de oorzaak.

Hart van Nederland/ANP