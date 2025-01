Dode door steekincident in Oostburg, politie deelt signalement van dader

In Oostburg is een persoon overleden na te zijn neergestoken. Het steekincident vond rond 21.15 uur plaats aan de Commerswerveweg, in het noorden van de Zeeuwse stad. De politie is op zoek naar een verdachte, die na het steekincident is weggevlucht. Meer details over het slachtoffer zijn niet bekendgemaakt.

De politie heeft een signalement van de man online gedeeld. Het gaat om een blanke, slanke kalende man van ongeveer 1.85. Hij draagt een blauw broek, een blauwe korte jas met knopen en draagt rode Adidas-schoenen. "We vragen mensen om hem niet zelf te benaderen, maar om direct de politie te bellen via 112", aldus de politie.