Ouders dode baby Rotterdam op vrije voeten, maar nog wel verdachten

De ouders van een overleden baby in de Rotterdamse wijk Molenlaankwartier zijn vrijgelaten, maar blijven nog altijd verdachten. Dat bevestigt de politie zondag. Het jongetje van zes maanden werd donderdag dood aangetroffen in een woning aan de Lisztlaan.

De 31-jarige moeder en 29-jarige vader werden donderdagavond direct aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van hun kind. Inmiddels zijn ze naar huis gestuurd, maar het onderzoek loopt nog volop. Volgens de politie lijkt het er sterk op dat het kind geen opzettelijk toegebracht letsel had.

Onderzoek loopt nog

Wel onderzoekt de politie of er sprake is geweest van nalatigheid door de ouders. “Ook dat is strafbaar”, laat een woordvoerder weten. Forensisch onderzoek moet daarover meer duidelijkheid geven.

Het lichaam van de baby is inmiddels vrijgegeven. Dat betekent dat er geen strafrechtelijk bezwaar meer is tegen de uitvaart van het jongetje.

Zusje wordt opgevangen door familie

In de woning was op het moment van de vondst ook een driejarig zusje aanwezig. Zij is onder toezicht geplaatst en verblijft voorlopig bij familieleden.

