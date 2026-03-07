Dieven slaan toe bij midgetgolfbaan Lage Vuursche: zeven beelden weg

Crime
Vandaag, 13:44 - Update: Vandaag, 13:59
In de Midgetgolftuinen in Lage Vuursche zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker zeven bronzen beelden gestolen. De daders klommen over een hek en rukten de beelden met geweld van hun sokkels. Dat meldt een correspondent ter plaatse.
De eigenaresse ontdekte de diefstal zaterdagochtend en deed direct aangifte bij de politie. Agenten kwamen langs om onderzoek te doen, maar van de daders ontbreekt vooralsnog ieder spoor.
De beelden stonden verspreid door de midgetgolftuinen en maakten deel uit van het parcours. Het is nog onduidelijk hoeveel schade er precies is en wat de waarde van de gestolen kunstwerken is.
Ondanks de diefstal blijven de Midgetgolftuinen in Lage Vuursche zaterdag gewoon open voor bezoekers. De politie onderzoekt de zaak.
