Gestolen kogelwerende vesten in handen van criminelen: politie bezorgd

De politie in Noord-Nederland slaat alarm na de diefstal van een grote hoeveelheid kogelwerende vesten en ballistische schilden uit politieauto’s en een trainingscentrum. De spullen, die alleen worden gebruikt bij gevaarlijke vuurwapengevallen, zijn vermoedelijk in handen gekomen van criminelen gevallen die zich nu voor kunnen doen als politieagent. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De eerste inbraak gebeurde in de nacht van 31 januari op 1 februari in Assen. Onbekenden wisten politieauto’s open te breken die geparkeerd stonden bij een schadeherstelbedrijf aan de A.H.G. Fokkerstraat. Daarbij zijn meerdere kogelwerende vesten buitgemaakt. Een week later, in de nacht van 7 op 8 februari, sloegen dieven opnieuw toe bij het Politie Opleidings- en Trainingscentrum (POTC) in Zuidlaren, langs de N34. Ook daar werden gespecialiseerde beschermingsmiddelen meegenomen.

'Gestolen spullen zijn zee gewild onder criminelen'

De politie noemt de diefstallen “zeer zorgelijk”. Woordvoerder Thijs Damstra waarschuwt dat de spullen erg gewild zijn onder criminelen. “Net als politie-uniformen kun je je hiermee voordoen als politiemedewerker,” zegt hij tegen de krant. Om veiligheidsrisico’s te beperken, zijn direct extra maatregelen genomen en is de waakzaamheid binnen de politie verhoogd.

Er wordt rekening gehouden met een scenario waarin criminelen de vesten en schilden gebruiken voor een bevrijdingsactie van een gedetineerde. “Wij willen niet speculeren over het motief, maar dit soort materialen worden waarschijnlijk ingezet voor strafbare feiten,” vertelt Damstra verder.

Groot onderzoek

Niet alleen de politie in Drenthe en Groningen zitten met de diefstal in hun maag, ook andere korpsen en de AIVD maken zich zorgen. Rechercheurs zijn volop bezig met buurtonderzoek en het verzamelen van camerabeelden.

Getuigen die in de nachten van de inbraken iets verdachts hebben gezien in Assen of Zuidlaren, worden opgeroepen zich te melden bij de politie.