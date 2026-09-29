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Dief klimt over hek Julianatoren en vertrekt op gestolen scooter

Crime

Vandaag, 09:13

De politie Gelderland & Overijssel is opzoek naar een nachtelijke 'bezoeker' van het pretpark Julianatoren. De man klom over de toegangspoort en maakte aardig wat buit in het park. Uiteindelijk ging hij erop een gestolen scooter vandoor.

Op door de politie vrijgegeven camerabeelden is te zien hoe een man omstreeks 03.40 uur over het gesloten toegangshek klimt. Daarna blijft hij volgens de politie zo'n uur op het terrein, waar hij onder andere een bladblazer, een rookmachine en een dj-paneel steelt.

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Scooter gestolen

De man klimt vervolgens voor de tweede keer over een hek en gaat er op een gestolen scooter vandoor. Opvallend detail: op de video draagt hij soms een pet en soms een hoed. De politie denkt dat ook die hoed uit het pretpark afkomstig is. Het bericht over de zaak verscheen maandagavond, maar het exacte moment van de diefstal is niet bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

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