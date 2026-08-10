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Vlucht voor politie eindigt pijnlijk: inbrekers duiken wespennest in

Crime

Vandaag, 13:31

Twee 18-jarige mannen hebben zondagnacht in Den Helder een ongemakkelijke schuilplaats uitgekozen na een poging tot inbraak. Op de vlucht voor de politie doken ze de bosjes in, precies op een plek waar volgens de politie een wespennest zat.

Agenten kregen om 04.47 uur een melding van een inbraak bij een winkelcentrum in het westen van de stad. Toen ze aankwamen, zagen ze twee verdachten wegrennen.

Welke straffen hebben we in Nederland? In de bovenstaande video wordt het uitgelegd:

Verschuilen in de bosjes

De politie zette de omgeving af en vond het tweetal uiteindelijk in de bosjes naast het Almpad. Eén man werd direct aangehouden, de ander na een korte achtervolging.

Beide verdachten zijn medisch onderzocht. Daarna werden ze volgens de politie "vol met bulten" vastgezet voor verder onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland
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