5 jaar cel voor Hagenaar die online 30 jonge meisjes misbruikte

Een 27-jarige man uit Den Haag is vrijdag veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs voor het online misbruiken van jonge meisjes van 4 tot 13 jaar oud. Ibrahim A. vroeg aan meer dan dertig slachtoffers om naaktfoto's en seksuele video's te sturen.

"De verdachte ging listig te werk", aldus de rechtbank. Ibrahim A. deed zich online voor als vrouwelijke modellenscout en nodigde meisjes uit mee te doen aan een modellenwedstrijd. Hij vroeg hen steeds heftigere naaktfoto's en seksuele video's te maken en naar hem te sturen. A. heeft de politie verteld dat hij in totaal tussen de vijftig en honderd meisjes heeft benaderd. Op zijn computer zijn beelden gevonden van meerdere meisjes waarvan de identiteit niet achterhaald kon worden.

Welke straffen zijn er in Nederland? Hart van Nederland legt het uit:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Behoeftes en lusten

Er is volgens de rechtbank veel zorgen over waar het beeldmateriaal terecht is gekomen. Zo heeft A. het beeldmateriaal met anderen gedeeld, waardoor het onduidelijk is waar de beelden terecht zijn gekomen. "Het is duidelijk dat de verdachte alles in het teken van zijn eigen behoeftes en lusten stelde, waarbij het welzijn van de slachtoffers voor hem van ondergeschikt belang was", aldus de rechtbank.

De rechtbank vindt het van belang dat A. een intensieve behandeling tegemoet gaat. Ook legt de rechtbank een andere maatregel op, zodat hij ook na de tbs-behandeling nog langer onder toezicht blijft. Er was tegen A. acht jaar cel en tbs met dwangverplichting geëist. De straf valt lager uit omdat A. na zijn aanhouding volledig meewerkte aan het strafrechtelijk onderzoek.

