Crossmotor verkopen? Politie ziet steeds dezelfde oplichtingstruc

Verkopers van crossmotoren worden steeds vaker slachtoffer van oplichting. Volgens de politie zijn de afgelopen maanden tientallen meldingen binnengekomen van vrijwel dezelfde werkwijze. Verkopers uit heel Nederland, en zelfs daarbuiten, raken hun motor kwijt nadat een zogenoemde koper tijdens een proefrit niet meer terugkomt.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? In bovenstaande video leggen we dat voor je uit.

Een van die zaken speelde zich af in Utrecht. Een man uit België bood zijn crossmotor online te koop aan en kreeg op 4 juni een bericht van een geïnteresseerde koper. Ze spraken af dat de verkoper de motor naar de Prof. Dr. Magnuslaan in Utrecht zou brengen. Nadat de koper zei de verzendkosten te hebben betaald, reed de verkoper op 7 juni naar de afspraak.

Proefrit blijkt smoes voor diefstal

Daar verscheen een man die volgens de verkoper tussen de 17 en 24 jaar oud was. Hij vroeg of hij een proefrit mocht maken op de crossmotor. Vervolgens reed hij hard weg en kwam niet meer terug. De verkoper belde direct 112, maar de motor werd niet meer teruggevonden.

Verdachte steelt crossmotor in Utrecht. Beeld: politie.

De verdachte is ongeveer 1,75 meter lang, heeft een licht getinte huidskleur, kort zwart krullend haar en een slank postuur. Hij droeg een dun donkerblauw sportjasje en een donkerblauw met zwarte sportjas.