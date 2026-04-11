Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Criminelen ronselen via Facebook nietsvermoedende Nederlandse reizigers'

Crime

Vandaag, 09:09 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Drugsbendes benaderen via sociale media nietsvermoedende reizigers om pakketjes mee te nemen naar het buitenland. Dat schrijft De Telegraaf. Vooral in Facebookgroepen van mensen met dezelfde afkomst wordt ingespeeld op vertrouwen en loyaliteit. Wat onschuldig lijkt, kan eindigen in een lange celstraf.

Volgens betrokken instanties in Noord-Holland gaat het om een groeiend probleem. NHVeilig start daarom binnenkort een campagne om mensen te waarschuwen. "Wat we weten, is slechts het topje van de ijsberg”, zegt een politiecoördinator tegen de krant.

Hoe werkt de smokkel?

Reizigers krijgen vaak een onschuldige vraag, zoals het meenemen van kleding voor familie. Soms wordt het pakket zelfs thuis afgeleverd. Het slachtoffer heeft geen idee dat er drugs in verstopt zitten.

Een voorbeeld is een jonge vrouw die na aankomst direct werd opgepakt. In haar bagage bleken xtc-pillen te zitten. De gevolgen kunnen groot zijn: jarenlange gevangenisstraf of zelfs levenslang.

Volgens experts maken criminelen bewust misbruik van vertrouwen binnen hechte gemeenschappen. Wie weigert of twijfelt, kan zelfs onder druk worden gezet.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.