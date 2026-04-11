'Criminelen ronselen via Facebook nietsvermoedende Nederlandse reizigers'

Drugsbendes benaderen via sociale media nietsvermoedende reizigers om pakketjes mee te nemen naar het buitenland. Dat schrijft De Telegraaf. Vooral in Facebookgroepen van mensen met dezelfde afkomst wordt ingespeeld op vertrouwen en loyaliteit. Wat onschuldig lijkt, kan eindigen in een lange celstraf.

Volgens betrokken instanties in Noord-Holland gaat het om een groeiend probleem. NHVeilig start daarom binnenkort een campagne om mensen te waarschuwen. "Wat we weten, is slechts het topje van de ijsberg”, zegt een politiecoördinator tegen de krant.

Hoe werkt de smokkel?

Reizigers krijgen vaak een onschuldige vraag, zoals het meenemen van kleding voor familie. Soms wordt het pakket zelfs thuis afgeleverd. Het slachtoffer heeft geen idee dat er drugs in verstopt zitten.

Een voorbeeld is een jonge vrouw die na aankomst direct werd opgepakt. In haar bagage bleken xtc-pillen te zitten. De gevolgen kunnen groot zijn: jarenlange gevangenisstraf of zelfs levenslang.

Volgens experts maken criminelen bewust misbruik van vertrouwen binnen hechte gemeenschappen. Wie weigert of twijfelt, kan zelfs onder druk worden gezet.