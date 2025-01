Cito doet aangifte na uitlekken antwoorden schooltoetsen op Telegram

Op de app Telegram worden de antwoorden van kijk- en luistertoetsen voor middelbare scholen gedeeld. Het is niet bekend hoe die informatie is uitgelekt. De maker van de proefwerken, Cito, heeft aangifte gedaan en adviseert scholen in het hele land om de toetsen van andere jaren te gebruiken.

De toetsmaker bevestigt een bericht van RTV Utrecht. Volgens de regionale zender gaat het onder meer om proefwerken Engels, die deze weken worden afgenomen.

ANP