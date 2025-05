Man die heel gezin doodreed op A59 krijgt in hoger beroep celstraf van 16 jaar

De bestuurder die in maart 2023 een heel gezin uit Raamsdonksveer doodreed op de A59, is vrijdag door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 16 jaar cel. Het gaat om de 35-jarige Thomas de G. uit Made. Hij haalde een snelheid van wel 250 kilometer per uur, terwijl hij ook nog zijn rit filmde met zijn telefoon.

In eerste instantie kreeg de G. tien jaar cel en tbs opgelegd. In de bovenstaande video komen de nabestaanden aan het woord die gebruik maakten van hun spreekrecht.

Bij het ongeval kwam een gezin uit Brabantse Raamsdonkveer, bestaande vader Rens, moeder Michelle (beiden 46) en hun kinderen Laurens (13) en Sophie (10), om het leven. Ze zaten in een auto en waren op de noodlottige dag net bezig een vrachtwagen in te halen, toen De G. met een enorm snelheidsverschil achterop hen botste. Na de botsing vloog de auto van het gezin in brand.

De G. zelf raakte lichtgewond. Hij zei dat hij bij een vriend op bezoek was geweest en negen à tien biertjes op had. Met zijn mobiele telefoon filmde hij de rit, waarbij hij enorm hoge snelheid bereikte van wel 250 kilometer per uur.

Hoger beroep

In eerste instantie kreeg De G. van de rechtbank in Breda tien jaar cel en tbs, vanwege doodslag. In hoger beroep besloot het hof echter dat tbs niet nodig is, maar dat een langere gevangenisstraf wel op z’n plaats is. Volgens de voorzitter van het hof was het rijgedrag "extreem gevaarlijk en van een totale onverschilligheid."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Volgens het hof trok De G. zich niets aan van verkeersregels en stelde hij zijn eigen belang boven dat van anderen. Zo hield hij 26 seconden lang zijn telefoon vast om zijn snelheidsmeter te filmen, terwijl hij met één hand aan het stuur reed. "Andere verkeersdeelnemers waren voor hem ondergeschikt."

Geen tbs

De man was niet aanwezig bij de uitspraak. De zittingszaal zat daarentegen vol met nabestaanden, die zichtbaar geraakt waren door het vonnis, schrijft het AD. De uitspraak riep veel emoties op. Eerder werd bij De G. een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Dit was reden voor de rechtbank om tbs op te leggen. Het hof vond dat echter niet nodig en koos voor een zware celstraf zonder behandeling.