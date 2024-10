Wordt deze moord na 21 jaar opgelost door een paar schoenen?

Deze week is het precies 21 jaar geleden dat de 34-jarige café-eigenaar Fokko Werkman dood werd aangetroffen in het woongedeelte achter zijn café in het Friese Haule. Hij is overleden aan de gevolgen van de klappen die hij op zijn hoofd heeft gekregen. Wie de dader is, is tot de dag van vandaag niet bekend. Maar misschien binnenkort wel, met dank aan een paar nieuwe aanwijzingen.

Jan Werkman is de broer van Fokko. Hij kan zich 12 oktober 2003 nog zo voor de geest halen. "Het was op een zondagmiddag. We waren op het bezoek bij mijn schoonouders, toen we een telefoontje kregen van Fokko's ex. 'Er is iets ergs gebeurd, je moet direct komen'. Het was al druk met politie, alles afgezet. Toen hoorde ik van een agent dat er iets gebeurd was met Fokko."

Schoen gezocht

De Peter R. de Vries Foundation besteedt deze week aandacht aan de zaak. Daarbij doen ze een speciale oproep voor een paar Nike Trooper Force Lite. Op de plaats delict zijn namelijk diverse voetsporen gevonden van deze schoen, die in 2001 in de winkels lag. Ondanks de inzet van verschillende schoenspecialisten in binnen- en buitenland, Nike en verschillende politieteams is het nog niet gelukt om de juiste schoenmaat te bepalen. Als de politie een paar weet te bemachtigen, dan zou dat mogelijk een doorbraak in de zaak betekenen. De maat maakt daarbij niet uit.

Ook is er een zelfgerolde shagsigaret aangetroffen in de woning, met daarop DNA dat niet van Fokko zelf is. Tot op heden weet de politie nog niet van wie de sigaret is.

Broer Jan hoopt dat de nieuwe aandacht voor de zaak na 21 jaar eindelijk gaat leiden tot duidelijkheid. "Dat er toch mensen zijn die iets weten van de zaak. Mensen die misschien wroeging hebben, of toch wat gehoord hebben, dat die nu gaan spreken."

