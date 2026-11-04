Canadese vrouw (61) zou dagenlang zijn vastgehouden en verkracht in Amsterdam

Een 61-jarige Canadese vrouw zou tijdens een bezoek aan haar zoon in Amsterdam meerdere dagen zijn vastgehouden en verkracht. Toen haar zoon geen contact meer met haar kreeg, schakelde hij de politie in. Agenten vonden de vrouw na een inval in een woning in Amsterdam-Noord naakt onder een dekentje. Twee mannen zitten nog vast op verdenking van onder meer verkrachting, wederrechtelijke vrijheidsberoving en afpersing.

De vrouw was in mei op bezoek bij haar zoon toen ze plotseling niet meer bereikbaar was. Na een politie-inval in een woning in de wijk Floradorp werd ze aangetroffen zonder haar persoonlijke bezittingen, schrijft NH Nieuws. Volgens het proces-verbaal duurde het minstens twee uur voordat de vrouw enigszins bijkwam.

"Naakt onder een dekentje, haar spullen allemaal weg. Rugtas, telefoon, geld en haar kleding die ze niet meer kon vinden. Alles weg en zij helemaal van de wereld. Het heeft minstens twee uur geduurd voordat zij een beetje bij kwam. En als zij dan bijkomt, zegt zij meteen dat ze is verkracht en dat ze haar hebben vastgehouden tegen haar wil", staat in het proces-verbaal.

Uit bloedonderzoek bleek dat de vrouw cocaïne en morfine in haar bloed had.

'Ik was zo bang'

Volgens haar verklaring werd ze gedwongen zich uit te kleden en in een slaapkamer te blijven. Daar zou ze meerdere keren zijn verkracht. De vrouw kon zich niet alles herinneren, waaronder hoe ze van een woning aan de Nachtegaalstraat in Floradorp terechtkwam.

"Ik kon niet, ze maakten zo duidelijk dat ik niet weg kon komen. Ik was zo bang dat ik niet weg durfde te komen en dat maakte ze ook duidelijk. De trap maakte ook zoveel geluid dus als ik weg wilde gaan dan hadden ze mij gehoord, dus ik durfde gewoon niet", verklaarde ze.

Ook zou ze het woord 'help' in het stof op een pinautomaat hebben geschreven.

Verdachten ontkennen verkrachting

Bij de politie-inval werden acht verdachten aangehouden. Twee van hen, Shakil O. (30) en Bryan B. (44), zitten nog vast. Ze erkennen seks met de vrouw te hebben gehad, maar ontkennen dat sprake was van verkrachting. Volgens de verdachten verbleef de vrouw vrijwillig in de woning.

Een andere man, die inmiddels op vrije voeten is, verklaarde dat hij de vrouw op straat had ontmoet en dat zij naar drugs had gevraagd. Volgens hem was ze vrijwillig meegegaan.

Rechtbank houdt verdachten langer vast

Tijdens een pro-formazitting werd duidelijk dat het Openbaar Ministerie (OM) de vrouw aanvullende vragen wil stellen vanwege de tegenstrijdige verklaringen. Dat is sinds de vorige zitting, drie maanden geleden, nog niet gelukt.

Bryan B., die als enige verdachte bij de zitting aanwezig was, zei dat hij onterecht vastzit. "Het is te gek voor woorden, ik voel gewoon dat er niet geluisterd wordt naar mijn kant van het verhaal. Ik voelde me niet lekker over hoe ik word beoordeeld. Er wordt niet gekeken naar onze kant van het verhaal. Dat vind ik het ergste."

De advocaten van beide mannen vroegen om hun vrijlating, maar de rechtbank besloot dat ze voorlopig vast blijven zitten. De volgende pro-formazitting staat gepland voor 2 februari.