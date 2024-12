Buurtbewoners geschrokken van zware explosie met veel schade: 'Voelde het in hele lijf'

Bij een explosie in Rotterdam zijn vrijdagochtend drie huizen zwaarbeschadigd geraakt. Ook hebben meerdere auto's schade door de klap. De politie heeft niemand opgepakt. De schrik zit er in de buurt goed in. "Ik voelde het in mijn hele lijf, het was een harde knal", vertelt een buurtbewoner.

De explosie aan de Kortedreef in Rotterdam was vrijdagochtend iets voor 05.30 uur. Een bewoonster vertelt aan Hart van Nederland dat op dat tijdstip haar zoon naar zijn werk vertrekt. "Precies op dat tijdstip. Als hij iets eerder was gegaan, dan was 'ie misschien zo tegen die klap aangelopen."

Aardige buurman

"Nou, het is niet echt een sinterklaascadeau dit. We zijn ons kapot geschrokken", vervolgt ze. Volgens haar is de buurman, tegen wie de explosie gericht is, erg aardig. "Een hele lieve aardige buurman, ik weet ook niet wat er exact gebeurd is verder."

Een andere buurtbewoonster vertelt enorm geschrokken te zijn. "Ik voelde het in mijn lijf, het was een harde knal. Het huis was al drie maanden geleden gesloten."