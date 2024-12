Brutale dieven beroven invalide Wilco en schakelen zijn communicatie uit: 'Ik was machteloos'

In de nacht van donderdag op vrijdag is een invalide man in zijn woning aan de Agaatstraat in Ede slachtoffer geworden van een brute overval. Twee mannen drongen zijn huis binnen en stalen zijn waardevolle Rolex-horloge. De daders zijn nog spoorloos, en er is een beloning van €10.000 uitgeloofd voor de gouden tip.

In bovenstaande video legt Hart van Nederland uit hoe het Nederlandse rechtssysteem werkt en welke straffen opgelegd kunnen worden aan daders van misdrijven zoals deze brute overval.

Wilco, die vanwege een lichamelijke beperking extra kwetsbaar is, beschrijft de overval als een daad van enorme lafheid. "Met zijn tweeën een weerloos persoon overvallen; hoe laf kun je zijn," schrijft hij op Facebook. De overvallers kwamen rond 02.15 uur zijn huis binnen en wisten precies waar ze moesten zoeken. "Het vermoeden bestaat dat ze getipt zijn," aldus Wilco. De daders schakelden bovendien zijn communicatieapparatuur, waaronder zijn intercom en mobiele telefoon, buiten bereik. "De overvallers wisten precies waar dit lag en hebben dat buiten mijn handbereik gelegd, waardoor ik machteloos was en geen hulp in kon schakelen."

Grote impact op slachtoffer

De gestolen Rolex heeft een aanzienlijke waarde en is vermoedelijk het doelwit geweest van de overvallers. "Mijn gevoel voor veiligheid is totaal verdwenen," schrijft Wilco. Hij roept op om informatie te delen die kan leiden tot de aanhouding van de daders.

Politieonderzoek in volle gang

De politie omschrijft de daders bij de Gelderlander als twee lichtgetinte mannen, van wie één een normaal tot stevig postuur heeft en 1.80 meter lang is. Volgens Wilco droeg hij een zwarte muts en een mondkapje. Ook had hij zwarte sportschoenen met een witte afstekende zool aan. De andere verdachte is steviger gebouwd is en kleiner van postuur. Hij droeg een zwarte muts en zwarte sjaal over zijn gezicht.

Wilco doet een emotionele oproep: "Met jullie hulp krijgen we de daders misschien te pakken. Deel dit bericht, en iedere tip is welkom." Hij biedt een beloning van €10.000 voor informatie die leidt tot de aanhouding van de daders.

Tips kunnen worden doorgegeven aan de politie of rechtstreeks aan Wilco via telefoon of e-mail die in zijn Facebook-bericht staan.