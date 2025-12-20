Brand Terneuzen na ontploffing explosief bij woning

Op een parkeerplaats aan de Schuberthof in Terneuzen is zaterdagmiddag een explosief afgegaan. Door rondvliegende delen ontstond brand in de achtertuin van een vlakbijgelegen woning.

Toen de hulpdiensten arriveerden, was de brand via een overkapping overgeslagen naar het woonhuis. De brandweer kon voorkomen dat de brand ook oversloeg naar het huis van de buren. Niemand raakte gewond.

Het explosief ging af op een meter of 20 tot 25 van de woning. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de ontploffing op het getroffen huis gericht was. Om wat voor explosief het ging, wordt nog onderzocht.