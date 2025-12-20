Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brand Terneuzen na ontploffing explosief bij woning

Crime

Vandaag, 19:55 - Update: 10 minuten geleden

Link gekopieerd

Op een parkeerplaats aan de Schuberthof in Terneuzen is zaterdagmiddag een explosief afgegaan. Door rondvliegende delen ontstond brand in de achtertuin van een vlakbijgelegen woning.

Toen de hulpdiensten arriveerden, was de brand via een overkapping overgeslagen naar het woonhuis. De brandweer kon voorkomen dat de brand ook oversloeg naar het huis van de buren. Niemand raakte gewond.

Het explosief ging af op een meter of 20 tot 25 van de woning. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de ontploffing op het getroffen huis gericht was. Om wat voor explosief het ging, wordt nog onderzocht.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.