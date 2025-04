Man raakt gewond bij brand en wordt direct aangehouden

In een woning aan de Drietandstraat in het Noord-Hollandse Purmerend heeft maandagmorgen brand gewoed. Een persoon is door de politie uit het huis gehaald, aangehouden en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Bewoners van naastgelegen woningen hebben korte tijd hun onderkomens moeten verlaten, maar zijn inmiddels teruggekeerd.

De brand brak rond 05.30 uur uit en was ongeveer anderhalf uur later geblust.

ANP