Man mishandeld door groep fatbikers in Tilburg, agente rekent eentje persoonlijk in

Een man is zaterdagnacht in Tilburg mishandeld door een groep van zo’n tien fatbikers. Dat schrijft Omroep Brabant. Het slachtoffer sprak de politie aan terwijl hij gewond was, waarna zij een achtervolging inzetten op de groep.

Toen agenten de fatbikers aanspraken, sloeg de groep op de vlucht. Uiteindelijk wisten agenten drie van hen aan te houden, waarvan er één daadwerkelijk is gearresteerd.

Bij de aanhouding wist één agente een verdachte in haar eentje onder controle te krijgen. Ze werkte hem naar de grond en kon hem boeien voordat collega’s haar kwamen ondersteunen. Dat schrijft de politie Tilburg Centrum op Instagram.