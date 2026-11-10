Verkeerspolitie trekt 13 rijbewijzen in na reeks bizarre overtredingen in Brabant

De verkeerspolitie Oost-Brabant heeft een druk weekend achter de rug. In totaal werden dertien rijbewijzen ingevorderd vanwege snelheidsovertredingen en vijf voertuigen in beslag genomen. Agenten troffen onder meer bestuurders onder invloed aan, hardrijders zonder rijbewijs en iemand die tijdens het rijden lachgas gebruikte.

Een van de opvallendste overtredingen vond plaats op de A2. Een automobilist reed daar met ruim 200 kilometer per uur en vervolgens met 170 kilometer per uur over de Keulsebaan in Boxtel. De bestuurder was vermoedelijk onder invloed van drugs, maar weigerde een bloedproef.

Zonder rijbewijs en veel te hard

Ook in Heeswijk-Dinther ging het mis. Daar controleerden agenten vrijdagavond een automobilist die voor de derde keer zonder rijbewijs reed. De bestuurder reed bovendien 150 kilometer per uur op een weg waar maximaal 80 is toegestaan. Zijn auto was ook niet verzekerd.

Benieuwd welke straffen je allemaal kan krijgen in Nederland? Dat leggen we voor je uit in de video bovenaan dit artikel.

In Eindhoven werd zaterdag een bestuurder gecontroleerd die volgens de politie herhaaldelijk zonder geldig rijbewijs en onder invloed reed. In zijn voertuig werden verdovende middelen, inbrekerswerktuigen en wapens gevonden. Deze spullen en de auto zijn in beslag genomen.

Voor derde keer onder invloed

De politie kwam zaterdag in Eindhoven ook een automobilist tegen die onder invloed van alcohol tegen een geparkeerde auto was gereden. Het bleek de derde keer in twaalf maanden dat de man met alcohol op achter het stuur zat. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en zijn voertuig in beslag genomen.

In Den Bosch werd daarnaast een bestuurder aangehouden die tijdens het rijden lachgas zou hebben gebruikt. Hij werd aangehouden voor rijden onder invloed en het bezit van lachgas.

De politie schreef ook processen-verbaal uit voor onder meer bumperkleven, onnodig links rijden en telefoongebruik achter het stuur. "Wij hebben ons verwonderd over de keuzes die sommige bestuurders maakten", schrijft de verkeerspolitie op Instagram.