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Rijbewijs na zes uur alweer inleveren: man opnieuw betrapt met alcohol en drugs

Crime

Vandaag, 08:42

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Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch had zijn rijbewijs nét zes uur teruggekregen toen hij het alweer moest inleveren. De man werd door de politie staande gehouden na een verkeersovertreding op de Sint Teunislaan.

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Bij een controle testte de bestuurder positief op zowel alcohol als drugs. "Mogelijk wilde hij de wietlucht verdoezelen door parfum in z'n mond te sprayen waardoor de alcoholtest hoog aansloeg", meldt de politie.

Een bloedonderzoek moet uitwijzen welke middelen hij precies heeft gebruikt. Volgens de politie was het niet de eerste keer dat de man onder invloed achter het stuur zat, twee keer eerder werd hij betrapt op rijden onder invloed.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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