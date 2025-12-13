Voetbalclub BMC Berlicum rouwt om dood van 18-jarige speler: 'We zijn verslagen'

Voetbalclub BMC Berlicum heeft laten weten 'verslagen' te zijn om het verlies van de 18-jarige speler en trainer. De man kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag langs de Kesselseweg in Maren-Kessel om het leven, vermoedelijk bij een aanrijding. De politie heeft later in de omgeving een 23-jarige man aangehouden, de bestuurder van een bestelbus waarmee het slachtoffer vermoedelijk is aangereden.

"Met diepe verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Lars, speler van onze JO23 en assistent-trainer van JO13-1. Lars was meer dan alleen een gewaardeerde teamgenoot, een vertrouwd gezicht binnen de club en iemand die met zijn inzet en betrokkenheid een blijvende indruk heeft achtergelaten", schrijft BMC Berlicum in een boodschap op hun website. "Zijn enthousiasme, sportiviteit en aanwezigheid op en rond het veld zullen door velen worden gemist."

Het slachtoffer werd zaterdagochtend rond 03.40 naast zijn fiets aangetroffen door een voorbijganger. Zijn verwondingen duidden erop dat hij bij een aanrijding om het leven is gekomen. Zo'n twintig minuten later hield de politie in de omgeving een 23-jarige man uit Maren-Kessel aan. Hij wordt ervan verdacht als bestuurder van een bestelbus bij het incident betrokken te zijn. Het voertuig is in beslag genomen voor sporenonderzoek.

'Een oprechte persoonlijkheid'

De club laat weten diep geraakt te zijn door het plotselinge verlies van hun jonge speler, een bekend gezicht binnen en buiten de club. "Ook buiten het voetbal was Lars sterk betrokken bij het dorp; velen kenden hem als een warme, oprechte persoonlijkheid die altijd klaarstond voor anderen", luidt de boodschap. "Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en teamgenoten en iedereen die hem liefhad. Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies."

De club laat weten dat familie, vrienden en leden aanstaande woensdag welkom zijn om stil te staan bij het overlijden van Lars in de korfbalkantine, die vanaf 19.00 uur geopend zal zijn voor iedereen die behoefte heeft om hem te herdenken. "Rust zacht Lars. Je blijft voor altijd in ons clubhart", aldus BMC Berlicum.