Bouwbeurs ontaardt in grote vechtpartij, politie moet ingrijpen

Op het horecaplein van de BouwBeurs in de Jaarbeurs in Utrecht is donderdagavond een vechtpartij uitgebroken tussen bezoekers. Het opstootje ontstond rond 20.30 uur, waarbij de politie moest ingrijpen. De beveiliging van de Jaarbeurs wist, samen met de politie, de situatie snel onder controle te krijgen.

De organisatie betreurt dat een klein groepje zich niet wist te gedragen. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Jaarbeurs, Esther Driessen, is de aanleiding van het incident nog onduidelijk. "Gelukkig is er voor zover wij weten niemand gewond geraakt en is er één persoon aangehouden", aldus Driessen.

Op sociale media circuleert een video van de vechtpartij, waarin te zien is hoe bezoekers slaags raken op het horecaplein van de beurs. De beelden tonen een chaotische situatie met verschillende betrokken mensen, waarbij ook stoelen en banken het moeten ontgelden.

De BouwBeurs is met meer dan 60.000 bezoekers het grootste bouwevenement van Nederland, dat vrijdag wordt afgesloten.