Bommelding legt A2-afrit Vinkeveen stil, politie controleert auto's

De afrit Vinkeveen op de A2 vanuit Amsterdam is enige tijd afgesloten geweest na een melding over mogelijke explosieven onder auto's van gevangenismedewerkers. De politie deed onderzoek.

Bij de actie zijn geen explosieven gevonden, meldt de politie. Op de parkeerplaats bij Vinkeveen controleerde de politie de auto van de gevangenisdirecteur die onderweg was, bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen. Bij de gevangenis in Zaanstad werden nog eens drie auto's van andere directieleden gecontroleerd. De politie doet verder onderzoek naar de bron van de melding.

Door het onderzoek was de afrit Vinkeveen van de A2 richting Amsterdam enige tijd afgesloten. Rijkswaterstaat meldde even na 09.30 uur dat de afrit weer open is.