Bol.com stopt verkoop sekspoppen die lijken op kinderen

Bol.com stopt verkoop sekspoppen die lijken op kinderen

Crime

Vandaag, 19:34

Link gekopieerd

Webwinkel bol heeft zijn gehele categorie sekspoppen voorlopig offline gehaald, naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws. Het nieuwsmedium schreef dat tot dinsdag op kinderen lijkende sekspoppen via die webwinkel werden verkocht.

RTL Nieuws verwijst naar een rechtszaak waarbij afgelopen november een 38-jarige man werd veroordeeld tot een celstraf voor het bezit van twee van deze poppen, naast het bezit van kinderporno. Volgens de advocaat van de verdachte zijn de sekspoppen bij bol gekocht.

"Wat betreft de categorie sekspoppen hanteren we een streng beleid, waarbij we onder andere eisen stellen aan uiterlijke kenmerken. Ondanks dat we niet weten of de poppen die in de rechtszaak waar RTL Nieuws over schrijft zijn benoemd daadwerkelijk via een van onze verkooppartners zijn gekocht, is de uitspraak in deze rechtszaak voor bol wel aanleiding om de gehele categorie sekspoppen voorlopig offline te halen en grondig te onderzoeken", aldus de woordvoerster van bol.

