Bianca wil gerechtigheid: wie vermoordde haar zus Heidy in 2010?

Heidy Goedhart werd op 19 december 2010 dood in de achtertuin van haar woning in Kaatsheuvel gevonden. Uit onderzoek bleek dat ze met een steen op haar hoofd was geslagen en werd gewurgd. Haar partner Wim S. werd aangehouden, maar werd later vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Na al die jaren is nog steeds niet duidelijk wat is gebeurd en vraagt zus Bianca Goedhart middels de Case not Closed campagne van de Peter R. de Vries Foundation om gerechtigheid, zoals te zien is in bovenstaande video.

Tijdens een undercoveroperatie van de politie in 2014 bekende Wim S. de moord op zijn partner Heidy. Hij kreeg in 2016 een gevangenisstraf van 18 jaar. En 2 jaar later, in hoger beroep, kreeg hij zelfs 20 jaar gevangenisstraf.

In 2019 bepaalde de Hoge Raad dat de zaak opnieuw behandeld moest worden vanwege de twijfels over de geldigheid van zijn bekentenis. Hij zou door undercoveragenten onder druk zijn gezet. In 2022 werd Wim S. vrijgesproken.

Het is nu dus de vraag wie de dader is van de moord op Heidy Goedhart. Daarom doet Bianca de oproep aan mensen die iets weten om zich te melden bij de politie.