Bewoner gewond na gewelddadige woningoverval, dader op de vlucht

In het Limburgse Wijnandsrade is woensdagavond een bewoner gewond geraakt bij een woningoverval aan de Hellebroekerweg. Rond 19.45 uur ontving de politie de melding van de overval. De verdachte, een man van rond de 30 jaar, is nog voortvluchtig.

De overvaller sloeg het slachtoffer met een voorwerp dat op een wapen lijkt. De bewoner liep hierdoor verwondingen op en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie is direct gestart met een onderzoek naar de dader, die er na de overval vandoor ging.

Signalement

Het signalement van de verdachte luidt als volgt: een man van ongeveer 30 jaar oud, 1.60 meter lang en met een slank postuur. Hij droeg een donkere jas met capuchon en heeft een opvallend detail: een pleister op zijn hoofd.

De politie roept iedereen op die iets gezien heeft of camerabeelden heeft van de omgeving, om contact op te nemen. Tips kunnen worden doorgegeven via 0900-8844.