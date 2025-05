Bewoner raakt gewond bij gewelddadige inbraak in Maasbree

Een inwoner van het Limburgse Maasbree is in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt bij een gewelddadige inbraak in zijn woning aan Achter de Hoven. Dat maakte de politie bekend op X.

Twee personen zijn volgens de politie in onbekende richting gevlucht. Het is niet bekend of ze iets hebben meegenomen. De politie is een onderzoek gestart.

ANP