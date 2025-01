Bewoner geslagen en vastgezet bij woningoverval door nepschilders in Rotterdam

Drie mannen die zich mogelijk voordeden als schilders zijn vrijdagmiddag rond 15.00 uur een woning binnengedrongen aan de Stoomtramweg in Rotterdam-Feijenoord. De bewoner van het huis werd vervolgens vastgezet en geslagen. Het is onbekend of de overvallers spullen hebben meegenomen uit het huis.

De mannen droegen witte pakken en mondkapjes. Volgens een politiewoordvoerder is het daarom een "aannemelijk scenario" dat zij zich voordeden als schilders om het gebouw waar de overvallen woning in huist binnen te komen. "Het zou dus goed kunnen dat het hier om een babbeltruc gaat", aldus de woordvoerder.

Het drietal ging er na de overval vandoor in een auto. Er is nog niemand opgepakt, de politie doet onderzoek.

ANP