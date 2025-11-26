Beveiligers bij winkels Hendrik-Ido-Ambacht vanwege probleemjongeren

Bij winkelcentra in Hendrik-Ido-Ambacht staan in december extra beveiligers, meldt de gemeente. Aanleiding is probleemgedrag van jongeren in de Zuid-Hollandse plaats.

Afgelopen weekend werd een surveillant mishandeld die voor de gemeente werkt. Volgens regionale media waren het jongeren die de surveillant mishandelden.

"We zien nu in Ambacht jongeren dingen doen die alle perken te buiten gaan", laat burgemeester Patrick van der Giessen van Hendrik-Ido-Ambacht weten. De gemeente zet de extra beveiligers in om "het gevoel van veiligheid van winkeliers en winkelend publiek bij winkelcentra te verhogen".

De vier beveiligers zullen afwisselend surveilleren bij de verschillende winkelcentra. Ze schakelen de politie in als dat nodig is.