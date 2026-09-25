Bestuurder met beide benen in het gips betrapt achter het stuur

De politie heeft een bestuurder staande gehouden die met beide benen in het gips achter het stuur zat. Op Instagram deelt politie Westland een foto waarop te zien is dat het gips over beide onderbenen en voeten loopt.

De bestuurder werd staande gehouden omdat de bijrijder zijn gordel niet droeg. Tijdens de controle van de auto viel de agent vervolgens nog iets op: de bestuurder zat met beide benen in het gips achter het stuur. " Controle hebben over de pedalen met twee benen in het gips is best lastig. Wat best belangrijk is als je een auto rijdt", concludeert de politie.

Bekeuring

De agent besloot de bestuurder een bekeuring te geven voor het "(kunnen) veroorzaken van gevaar op de weg". De politie deelt in de post geen verdere informatie over de bestuurder.