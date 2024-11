Hockeyclub Bilthoven waarschuwt leden na beroving met mes: 'Fiets of loop niet alleen'

Bij de Bilthovense hockeyclub SCHC is de schrik groot na een gewelddadig incident in het nabijgelegen Heidepark. Een jeugdlid werd daar maandagmiddag beroofd door twee jongens met een mes. De club waarschuwt ouders en spelers nu om niet alleen naar de club te komen.

"Fiets of loop altijd samen met iemand anders, bij voorkeur in een grotere groep", adviseert de hockeyclub in een oproep. Daarnaast wijst de club op het belang van goede fietsverlichting. Het slachtoffer van de beroving is er flink van geschrokken, zo laat de club weten.

Eerdere incidenten in de buurt

Het incident in Bilthoven staat niet op zichzelf. Vorige week werden in Zeist al waarschuwingen gegeven door twee middelbare scholen. Op de Verlengde Slotlaan werd daar een jongen op een elektrische fiets bedreigd door twee jongens met een mes. De tiener wist te ontsnappen, maar de scholen – het Christelijk Lyceum en de Stichtse Vrije School – riepen leerlingen op extra alert te zijn.

Over de daders van de incidenten is nog weinig bekend. In beide gevallen waren het twee jongens die slachtoffers met een mes bedreigden. Het is niet duidelijk of het om dezelfde verdachten gaat. De politie doet daar nog onderzoek naar.

ANP