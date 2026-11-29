Een woning aan de Rijsselbergen in Bergen op Zoom is in de nacht van zaterdag op zondag zwaar beschadigd geraakt door een explosie. Het is de tweede keer in nog geen week tijd dat het bij de woning raak is. Volgens Omroep Brabant gaat het om de woonwagen van Klaas Otto, oprichter van de verboden motorclub No Surrender.

Otto was op het moment van de ontploffing thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. De schade is groot: de straat ligt bezaaid met brokstukken en ook een aantal geparkeerde auto's raakten beschadigd.

Eerder deze week ook al raak

Ook in de nacht van dinsdag op woensdag vond er een explosie plaats bij de woning. Daarbij raakten volgens de politie meerdere woningen en voertuigen beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie deed na de explosie een oproep aan getuigen om zich te melden, maar wilde toen niet bevestigen dat het om de woonwagen van Otto ging. Over de toedracht van de tweede explosie zijn nog geen details bekendgemaakt.