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Arts verdacht van kindermisbruik, ziekenhuis 'geschrokken en ontzet'

Arts verdacht van kindermisbruik, ziekenhuis 'geschrokken en ontzet'

Crime

Vandaag, 10:28

Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van het seksueel misbruiken van minstens vier Filipijnse kinderen. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de anesthesioloog werkte, hoorde via de media van de verdenkingen en zegt "geschrokken en ontzet" te zijn.

Volgens het Openbaar Ministerie verkrachtte Martin B. in 2023 op de Filipijnen een meisje onder de twaalf jaar. Ook zou hij twee tienermeisjes hebben betaald om te poseren en seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten. Een 3-jarig meisje zou in ruil voor geld zijn misbruikt.

B. werd in mei opgepakt na een melding van een Amerikaanse organisatie. Hij zou ook via een livestream hebben gekeken naar misbruik van Filipijnse kinderen.

Geen signalen in ziekenhuis

Volgens het ziekenhuis waren de verdenkingen niet bekend. B. nam zelf ontslag. Binnen Noordwest zijn volgens de ziekenhuisgroep geen signalen bekend die verband houden met de verdenkingen.

"Hoe heeft het zover kunnen komen?", vroeg de officier van justitie dinsdag tijdens de eerste pro-formazitting. "Hij was een man die alles had." B. wordt onderzocht door een psycholoog. De volgende pro-formazitting is op 16 november.

Door ANP
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