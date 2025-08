Belgische politie zoekt hulp: wie vermoordde Nederlander in Evere?

Heeft iemand iets gezien? De Belgische politie is op zoek naar getuigen van de moord op een Nederlander in Evere anderhalve week geleden. De man werd zaterdagochtend 26 juli doodgeschoten in een parkeergarage in Evere, een van de gemeenten in Brussel.

In Belgische media werd druk gespeculeerd over wat er die dag is gebeurd. De omroep VRT en de krant Het Laatste Nieuws wisten tot nu toe te melden dat het slachtoffer een bivakmuts droeg, maar de verdere omstandigheden bleven onduidelijk.

De politie begon een zoektocht en keek in de buurt onder meer onder auto's en in prullenbakken. Dat leverde volgens de media nog niets op.

De politie heeft nu een opsporingsbericht verspreid waarin staat dat de Nederlander rond 07.30 uur werd neergeschoten in zijn auto, een lichtgrijze Citroën Nemo. Justitie vraagt mensen zich te melden als ze tijdens die ochtend of in de dagen daarvoor iets verdachts hebben gezien in Evere.

