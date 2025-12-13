Politie deelt foto van verdachte moord op Sherwin Peterhof

De politie heeft op de website de naam en foto van een verdachte Rotterdammer (47) gedeeld. Deze man, Hugo Ruimwijk, wordt gezocht voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Sherwin Peterhof uit Suriname. Vermoedelijk is Ruimwijk naar Suriname gevlucht, maar het kan ook zijn dat hij daar de grens over is gegaan naar Guyana of Frans-Guyana.

Het lichaam van de 41-jarige Peterhof werd half augustus gevonden in een maisveld in de Belgische plaats Meer, net over de grens met Nederland. Peterhof was kort daarvoor in een woning aan het Bijlmerplein in Amsterdam. Daar is hij waarschijnlijk gedood tijdens een ruzie over 100.000 euro die hij zou hebben gestolen.

De politie is op zoek naar een 47-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Sherwin Peterhof. Het gaat om Hugo Ruimwijk uit Rotterdam. Beeld: politie.

Hugo Ruimwijk is de negende verdachte in deze zaak. Het Openbaar Ministerie heeft een tipgeld van 7.500 euro uitgeloofd.

Eén verdachte, Priscilla B., is onlangs al voor de rechter verschenen. Het OM ziet haar als spil in de zaak.