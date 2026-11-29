Een 32-jarige moeder is in september mishandeld door drie meisjes in een speeltuin in Barendrecht. De vrouw werd geslagen en tegen haar hoofd en lichaam geschopt terwijl ze haar dochtertje probeerde te beschermen. De politie deelt in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond beelden van de drie vermoedelijk minderjarige verdachten en geeft hen twee weken de tijd om zich te melden.

De vrouw was op donderdag 10 september met haar kinderen in een speeltuin in Park Nieuweland. Daar was ook een groepje meisjes aanwezig. Een van hen zou vermoedelijk tegen het dochtertje van de vrouw hebben geschreeuwd. Toen de moeder haar daarop wilde aanspreken, liep de situatie uit de hand. De vrouw werd op de grond geduwd en met een vuist in het gezicht geslagen. Terwijl ze op de grond lag, nam ze haar dochtertje in haar armen om haar te beschermen.

Geschopt en geslagen

Ook twee andere meisjes begonnen de moeder te slaan en trappen. De vrouw werd geraakt op haar hoofd, gezicht en lichaam. Pas toen buurtbewoners kwamen aanlopen, stopte het geweld. De drie meisjes gingen er vervolgens op hun fatbikes vandoor in de richting van Rotterdam. De moeder werd ter plekke nagekeken door ambulancemedewerkers.

De politie heeft de drie verdachten vooralsnog onherkenbaar in beeld gebracht omdat ze vermoedelijk minderjarig zijn. Als ze zich niet binnen twee weken melden, worden de beelden alsnog herkenbaar gepubliceerd.