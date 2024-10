Banden lekgestoken van alle geparkeerde politieauto's bij bureau in IJsselstein

De banden van alle geparkeerde politieauto's bij het politiebureau in IJsselstein zijn in de nacht van zondag op maandag lekgestoken. Hierdoor kon de politie in IJsselstein twee uur lang niet met auto's naar spoedmeldingen rijden. Agenten uit Nieuwegein moesten de meldingen tijdelijk overnemen. Dinsdag werd een 33-jarige man uit Utrecht in zijn woning aangehouden als verdachte, zo meldt de politie.

Het voorval gebeurde bij het politiebureau aan de Overtoom. Rond 02.30 uur hoorde een agent op het politiebureau een autoalarm afgaan. Op de parkeerplaats zagen agenten dat alle banden van de politievoertuigen lek waren gestoken. Volgens een politiewoordvoerder ging het om drie voertuigen.

In Nieuwe Pekela werden enkele jaren geleden bij zeker 51 auto's een of meer banden lek gestoken. De gedupeerden vertellen erover in de video bovenaan.

De 33-jarige verdachte is inmiddels verhoord en weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie gaat kijken wat er met de zaak moet gebeuren. Over een motief kan de politiewoordvoerder nog niets zeggen. "Het onderzoek loopt nog."

ANP