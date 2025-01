Automobilist valt door de mand: heeft 50 bolletjes drugs in onderbroek verstopt

Bij een grootschalige controle in Den Haag is vrijdagavond een automobilist aangehouden omdat hij vijftig bolletjes drugs in zijn onderbroek had en zelf ook onder invloed van drugs was. De bestuurder had al een gebiedsverbod voor het gehele centrum, meldt de gemeente.

Tijdens de verkeerscontrole zijn in totaal veertig bekeuringen uitgedeeld. De verkeerscontrole is een vast onderdeel van de handhavingsactie van de politie, gemeente en andere instanties. De belastingdienst van de gemeente scande voertuigen en constateerde een totale schuld van 26.500 euro.

Er is op acht voertuigen beslag gelegd. Een auto die een schuld van 12.000 euro open had staan, is weggesleept. In totaal heeft het scanteam bijna 3500 voertuigen bekeurd en vijftig bekeuringen uitgedeeld.

Horeca

Ook in de horeca werden ondernemingen gecontroleerd. Bij vijf ondernemingen was sprake van illegale drank- en tabaksverkoop. Bij een andere onderneming werden namaakartikelen verkocht en zijn er 320 vapes in beslag genomen die niet meer verkocht mogen worden.

Controleurs van HTM controleerden onder andere bij de haltes Spui, Grote Markt en Brouwersgracht en deelden 163 bekeuringen uit aan mensen die geen vervoersbewijs hadden.

ANP