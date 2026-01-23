Volg Hart van Nederland
Automobilist krijgt stopteken op A7 en gaat er spookrijdend vandoor

Crime

Vandaag, 21:08

Een bestuurder heeft op de A7 in Groningen een stopteken van de politie genegeerd. Daarna zette de politie de achtervolging in, waarbij de automobilist tegen de richting van het verkeer in reed. Bij Midwolde raakte de auto van de weg en sloeg de bestuurder te voet op de vlucht.

Met veel mankracht en de politiehelikopter wordt gezocht naar de bestuurder. "Getuigen die iemand hebben zien wegrennen nadat de auto in de sloot belandde, worden gevraagd direct politie te bellen", zegt de politie op X.

Door Redactie Hart van Nederland

