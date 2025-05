Autodief in Roosendaal op verjaardag getrakteerd op 'cadeautje'

Als je jarig bent, is de kans groot dat je een cadeautje krijgt. Maar of een dief in het Noord-Brabantse Roosendaal dinsdag blij was met zijn "cadeautje" is nog maar de vraag.

Politie Roosendaal schrijft op Facebook dat ze dinsdagochtend op de Leemstraat een melding kregen dat een bestelbus was gestolen. Die werd later teruggevonden op de Philipslaan, zonder bestuurder erin. "Vaak zien we dat voertuigen op deze manier tijdelijk worden weggezet en later worden opgehaald door de verdachten. Dit noemen we 'koud zetten'."

Agenten hielden de wagen vervolgens onopvallend in de gaten. Hun geduld werd beloond, want na een tijd stapten twee mannen van 26 en 35 uit Rucphen in. "Ver hebben deze echter niet kunnen rijden. Vanuit alle richtingen kwamen collega's op de bus af en hielden beide verdachten aan", schrijft de politie. De bus is inmiddels terug bij de eigenaar.

'Cadeau'

"Een aanhouding als deze zien wij als een klein feestje. Door goed samen te werken zijn twee verdachten aangehouden en is de bus zonder schade terug." Het feest werd nog groter toen bleek dat een van de verdachten jarig bleek te zijn. "We vragen ons af welk cadeautje de rechter voor hem bewaard heeft", aldus de politie.