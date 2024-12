Auto van Maastrichts mediabedrijf 'doelbewust' vernield: 'Ik voel mij onveilig'

Onbekenden hebben donderdag rond 02.15 uur in Maastricht een auto vernield van het lokale mediabedrijf Wat is Loos in Mestreech. Omroepbaas Jeffrey de Vries (57) werd naar eigen zeggen wakker van een harde knal, waarna hij zag hoe de auto in brand stond. Daarna zouden vlak na elkaar nog twee knallen zijn gevolgd. De Vries sprak van een doelgerichte actie. Het voertuig is volgens hem total loss. De politie bevestigt de vernieling van de auto op de Sint-Lucassingel in de Limburgse hoofdstad en is een buurtonderzoek begonnen.

Een jaar geleden werd een andere auto van hetzelfde mediabedrijf ook al vernield. Op 3 december 2023 werden met stoeptegels de ramen van het voertuig vernield.

De Vries zegt beelden te hebben van de aanslag donderdag, waarop volgens hem drie verdachten staan. De politie heeft de beelden in beslag genomen. De Vries heeft aangifte gedaan. De woordvoerster van de politie wilde hierover verder niets kwijt.

"Ik voel me onveilig", zei hij. "Ik ben flink geschrokken. Blijkbaar wisten de daders ook waar ik woon. Omroepbaas Jeffrey de Vries

Onveilig gevoel

Volgens De Vries is het een gerichte aanslag op zijn nieuwsbedrijf. Hij heeft hierover contact opgenomen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Ook heeft hij de gemeente Maastricht gevraagd iets te doen om de veiligheid in de straat te verbeteren. "Ik voel me onveilig", zei hij. "Ik ben flink geschrokken. Blijkbaar wisten de daders ook waar ik woon. Ik heb inmiddels extra lampen aan de woning aangebracht en rolluiken voor de deur."

De Vries zegt geen idee te hebben uit welke hoek het geweld komt. "Wellicht hebben we iets gemeld waar iemand niet blij mee is."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP